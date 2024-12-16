وزير الصناعة السعودي: حل 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - أكد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي،، أن الحكومة السعودية تمكنت من حل 80% من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين السعوديين في السوق المصرية.

وأشار الوزير السعودي إلى أن هناك 10 مشكلات أخرى لا يزال يتم العمل على حلها، معربًا عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لحل هذه القضايا وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

كما ثمّن "الخريف" خلال لقائه مساء اليوم والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدعم المصري لمؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة العربية السعودية، والذي يضم أبرز الدول والشركات العالمية العاملة في قطاع التعدين.

وأضاف أن هناك توافقًا بين الجانبين المصري والسعودي على إقامة عدد من المشروعات المشتركة في قطاعات صناعية استراتيجية، مثل البتروكيماويات، الأدوية، وتصنيع السيارات.

وأشار المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون الصناعة، إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات ضخمة تشمل إنتاج البوليستر، والمواد الخام للأدوية، وكذلك التعاون في تصنيع السيارات. وأكد أن الجانبين يعكفان على توقيع استثمارات جديدة في الأشهر القليلة المقبلة، ما يعزز التكامل الصناعي بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.