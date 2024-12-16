مصطفى بكري: «نبيل الحلفاوي» كان إنسانا بمعني الكلمة وقيمة إبداعية ووطنية عظيمة - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: «نبيل الحلفاوي» كان إنسانا بمعني الكلمة وقيمة إبداعية ووطنية عظيمة - أخبار كلمتك

مجلس خبراء وزارة العدل: ندعم قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر «أرضًا وشعبًا ووطنًا» - أخبار كلمتك

مجلس خبراء وزارة العدل: ندعم قرارات الرئيس السيسي في الحفاظ على مصر «أرضًا وشعبًا ووطنًا» - أخبار كلمتك

لاجارد: المركزي الأوروبي مستعد لخفض الفائدة مع اقتراب كبح التضخم - أخبار كلمتك

لاجارد: المركزي الأوروبي مستعد لخفض الفائدة مع اقتراب كبح التضخم - أخبار كلمتك

الروبوت الذكي في خدمة الزائرين بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

الروبوت الذكي في خدمة الزائرين بمعرض نبيو للذهب والمجوهرات (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

توقف الحركة في مطار بن جوريون الإسرائيلي بسبب صاروخ قادم من اليمن - أخبار كلمتك

توقف الحركة في مطار بن جوريون الإسرائيلي بسبب صاروخ قادم من اليمن - أخبار كلمتك

جولة جديدة لمشروع "بستان الإبداع" في ضيافة متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم - أخبار كلمتك

جولة جديدة لمشروع "بستان الإبداع" في ضيافة متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم - أخبار كلمتك

مقرب من النظام السعودي يبشر اليمنيين بقدوم امر سار - أخبار كلمتك

مقرب من النظام السعودي يبشر اليمنيين بقدوم امر سار - أخبار كلمتك

وزير الصناعة السعودي: حل 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - أخبار كلمتك

وزير الصناعة السعودي: حل 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - أخبار كلمتك

قصة مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد ومعاناة أهلها في فترة حكمه - أخبار كلمتك

قصة مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد ومعاناة أهلها في فترة حكمه - أخبار كلمتك

أتم عامه التاسع والأربعين، رحلة سامح حسين من "فواعلي" إلى البطولة المطلقة في السينما والتليفزيون والمسرح - أخبار كلمتك

أتم عامه التاسع والأربعين، رحلة سامح حسين من "فواعلي" إلى البطولة المطلقة في السينما والتليفزيون والمسرح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار السعودية

وزير الصناعة السعودي: حل 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الصناعة السعودي: حل 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - أخبار كلمتك

وزير الصناعة السعودي: حل 80% من مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - أكد بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي،، أن الحكومة السعودية تمكنت من حل 80% من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين السعوديين في السوق المصرية.

 وأشار الوزير السعودي إلى أن هناك 10 مشكلات أخرى لا يزال يتم العمل على حلها، معربًا عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لحل هذه القضايا وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

كما ثمّن "الخريف" خلال لقائه مساء اليوم والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدعم المصري لمؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة العربية السعودية، والذي يضم أبرز الدول والشركات العالمية العاملة في قطاع التعدين. 

250bafe8ad.jpg
c466f675f2.jpg

وأضاف أن هناك توافقًا بين الجانبين المصري والسعودي على إقامة عدد من المشروعات المشتركة في قطاعات صناعية استراتيجية، مثل البتروكيماويات، الأدوية، وتصنيع السيارات.

وأشار المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون الصناعة، إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات ضخمة تشمل إنتاج البوليستر، والمواد الخام للأدوية، وكذلك التعاون في تصنيع السيارات. وأكد أن الجانبين يعكفان على توقيع استثمارات جديدة في الأشهر القليلة المقبلة، ما يعزز التكامل الصناعي بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق