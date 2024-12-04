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أزمة مونديال قطر تتكرر، موعد إقامة كأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

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أزمة مونديال قطر تتكرر، موعد إقامة كأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

أزمة مونديال قطر تتكرر، موعد إقامة كأس العالم 2034 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 03:52 مساءً - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة بشأن موعد إقامة كأس العالم 2034 في السعودية.

 

وتعد السعودية الدولة الوحيدة التي تقدمت بملف رسمي لاستضافة كأس العالم 2034، لذا فإن اختيارها لاستضافة المونديال أمر محسوم.

أزمة موعد مونديال 2034


ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي الأسبوع المقبل عندما تجتمع الاتحادات الوطنية ال211 التابعة للفيفا.


ووفقا لصحيفة "موندو ديبوتيفو" الإسبانية، فإن كأس العالم 2034 سيقام في الشتاء على شاكلة ما حدث في مونديال قطر 2022، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الصيف.

وأشارت إلى أن المفاجأة تتمثل في أن كأس العالم قد تبدأ في يناير 2034 لتجنب التداخل مع شهر رمضان.

وأوضحت أن ذلك سيتسبب في إيقاف الدوريات الأوروبية لأن كأس العالم سيقام في منتصف المنافسات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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