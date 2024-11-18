تصريحات نارية من مدرب السعودية قبل مواجهة إندونيسيا في تصفيات المونديال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:06 مساءً - يحل المنتخب السعودي، ضيفا ثقيلا على نظيره الإندونيسي، غدا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتحدث هيرفي رينارد المدير الفني الفني للمنتخب السعودي عن المواجهة المرتقبة قائلا: "أرى الشغف للكرة الإندونيسية من خلال الحضور الكبير في المؤتمر الصحافي، أتمنى التوفيق لكم ولكن ليس غدًا".

وعن أزمة مشاركة اللاعب السعودي، أوضح المدرب الفرنسي: " ثلاث سنوات ونصف كنت مدربًا للمنتخب، وحتى بعد مغادرتي كنت متابع عن كثب والدوري تنافسي وسعيد بمشاهدة اللاعبين الذين دربتهم يشاركون بالدوري التنافسي، العودة ليست صعبة بالنسبة لي واللاعبين يعرفون ما نريد وأعرف اللاعبين جيدًا، والآن قصة جديدة وغدًا لدينا مباراة مهمة ونتطلع للفوز بها".

وعن حظوظ الأخضر، قال رينارد: “ما زالت المجموعة مفتوحة على كل الاحتمالات، متبقي خمس مباريات والفارق النقطي ليس بعيد، نتذكر مباراة التعادل في جدة كانت فيها فرص كبيرة للمنتخب السعودي وتم إهدار ركلة جزاء ولكن لم يكن هناك فاعلية هجومية وأنت تحتاجها في مثل المباريات”.

وكشف رينارد عن مصير كل من مهند الشنقيطي وفيصل الغامدي، قائلا: "مهند لم يستطع المشاركة في التمارين في الأيام الماضية، ما زال غير جاهز ولا نريد المخاطرة به".

وأكمل رينارد: “فيصل الغامدي جاهز وغادر في نهاية المباراة الماضية بسبب التعب والسفر لساعات طويلة، ولكن واثق غدًا أنه سيكون جاهزا وسيقدم مباراة جيدة كما قدم أمام أستراليا”.

وسلطت تقارير الضوء على المكاسب التي سيحققها "الأخضر" حال التفوق على إندونيسيا في المباراة المرتقبة، حيث تحمل أهمية كبرى لرجال المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

مكاسب تنتظر السعودية حال الفوز على إندونيسيا

المكسب الأول الذي سيحققه "الأخضر" هو استعادة الثقة مرة أخرى، بعد فترة من الترنح طوال الفترة الماضية، تحت قيادة المدرب الإيطالي السابق روبرتو مانشيني.

كذلك، سيساهم ذلك الانتصار في تحسن الموقف على مستوى ترتيب المجموعة، حيث سيصل وقتها الأخضر إلى 9 نقاط، بعدما جمع 6 نقاط في أول 5 جولات، بفوز وحيد و3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

أما المكسب الثالث، فيتمثل في رد الاعتبار بعد التعادل المخيب أمام إندونيسيا في افتتاح مشواره بالتصفيات النهائية، حيث تمكن الخصم من تقديم مباراة مميزة أمام "الأخضر" وأحرجه وسط جماهيره، بنتيجة (1-1).

وبالتالي، يحتاج المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على إندونيسيا خارج الديار من أجل رد الاعتبار، مستندا على نتائجه المثالية خلال تاريخ مواجهاته السابقة أمام "الأحمر والأبيض".

ويحتل "الأخضر" المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، متساويا مع أستراليا صاحبة الوصافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا