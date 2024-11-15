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خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

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خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الاسواق الخليجيه خلال جلسة الخميس، والتي مالت للتواجد في المنطقة الخضراء فيما عدا السوق السعودي والتي اصبحت منطقة 12100 منطقة مقاومة عتيدة لا يستطيع البقاء أعلاها.


السعودية


انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.57% وهي تقدر بـ 58 نقطة ليصل إلي 11857 نقطة بقيم تداول تصل إلي 6 مليارات ريال.


الكويت


ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.20% وهي تقدر بـ 14 نقطة ليصل الي 6529 نقطة وسط قيم تداول تجاوز 45 مليون دينار.


الإمارات


ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبه 0.02% وهي تقدر بـ 3 نقاط ليصل الي 4731 نقطة، كما ارتفع مؤشر فوتسي ابوظبي بنسبه0.37% وهي تقدر بـ 37 نقطة ليصل الي 9407 نقطة وسط قيم تداول إجمالية تصل الي 3 مليارات درهم بنهاية جلسة التداول.

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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