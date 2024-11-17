اتحاد الصناعات يستقبل وفد غرفة التجارة والصناعة من السعودية الثلاثاء القادم  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:15 مساءً - تستقبل لجنة التعاون العربى بـاتحاد الصناعات،وفد غرفة التجارة والصناعة من المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء القادم، لبحث فرص التعاون والاستثمار بالبلدين.



عمق العلاقات القائمة بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات

وأكد محمد البهى،عضو المكتب التنفيذى ورئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات، فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو، عمق العلاقات القائمة بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك على مستوى القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة لافتا الى هذه العلاقات بين البلدين تمتد لعقود من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لا سيما الاقتصادي منها.

وأشار إلى أن اللقاء يستهدف سبل التعاون المشترك مع غرفة التجارة والصناعة من المملكة العربية السعودية، مشيرا الى ان العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تتسم بالتطور والنمو، لافتا إلى أن نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة يلعب دورًا محوريًا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة.

الإحصاء: 26.3% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السعودية لتسجل 2.4 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 26.3 %.

وبلغت حجم الواردات المصرية من السعودية 5.1 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 37.8.

ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 7.5 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية ليسجل 7.5 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 33.9.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 459 مليون دولار.

2. خضر وفواكه 293 مليون دولار.

3. ملابس جاهزة بقيمة 128 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 215 مليون دولار.

5. حديد ومصنوعاته بقيمة 167 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 3.4 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 984 مليون دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 208 ملايين دولار.

4. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 158 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 81 مليون دولار.

قيمة الاستثمارات السعودية في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 511.3 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022 /2023.

الاستثمارات المصرية في السعودية

وبلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 147.1 مليون دولار خلال خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 190.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 .

تحويلات المصريين العاملين بالسعودية

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 8.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 11 مليار دولار خلال العام المالي 2021 / 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 26.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 17.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.

وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان السعودية 34.1 مليون نسمة لنفس الفترة.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــًا لتقديرات البعثة 1.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.

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