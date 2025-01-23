شراكة استراتيجية بين الشركة القابضة للمطارات وإحدى شركات الاتصالات - أخبار كلمتك

شراكة استراتيجية بين الشركة القابضة للمطارات وإحدى شركات الاتصالات - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يلتقي المدير الإقليمي لشركة MedAire لدعم أوجه التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يلتقي المدير الإقليمي لشركة MedAire لدعم أوجه التعاون المشترك - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار النفط نحو 1% متأثرة بمخاوف زيادة المعروض - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار النفط نحو 1% متأثرة بمخاوف زيادة المعروض - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشارك للسنة الثالثة على التوالي في فعاليات معرض القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشارك للسنة الثالثة على التوالي في فعاليات معرض القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

وزيرا الثقافة والاتصالات يُعلنان انطلاق  تطبيق "كتاب" - أخبار كلمتك

وزيرا الثقافة والاتصالات يُعلنان انطلاق  تطبيق "كتاب" - أخبار كلمتك

ترامب: خطة لتعزيز التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة - أخبار كلمتك

ترامب: خطة لتعزيز التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة - أخبار كلمتك

ترامب: المهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات أمريكا وخطة لخفض الضرائب على المصانع - أخبار كلمتك

ترامب: المهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات أمريكا وخطة لخفض الضرائب على المصانع - أخبار كلمتك

ترامب: العالم سوف يعمه السلام خلال ولايتي الحالية - أخبار كلمتك

ترامب: العالم سوف يعمه السلام خلال ولايتي الحالية - أخبار كلمتك

استمرار التعادل السلبي بين الزمالك ومودرن سبورت بعد 30 دقيقة - أخبار كلمتك

استمرار التعادل السلبي بين الزمالك ومودرن سبورت بعد 30 دقيقة - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة بورتو ضد أولمبياكوس في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة بورتو ضد أولمبياكوس في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير التربية والتعليم يشارك في فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير التربية والتعليم يشارك في فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 - أخبار كلمتك

وزير التربية والتعليم يشارك في فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 06:16 مساءً - شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، اليوم الخميس، في فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 23 يناير الجاري إلى 5 فبراير القادم، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وأعرب وزير التربية والتعليم، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح "معرض القاهرة الدولي للكتاب"، مشيدًا بحسن التنظيم، مقدما شكره وتقديره لوزارة الثقافة والقائمين على المعرض.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تستهدف من خلال المشاركة في المعرض تعزيز القيم الثقافية وغرس حب القراءة والابتكار بين الطلاب، وإتاحة الفرصة للطلاب للتفاعل مع الكتّاب والأدباء والاطلاع على أحدث الإصدارات، فضلا عن إبراز مواهب الطلاب في مجالات المسرح، والإعلام، والإبداع الأدبي.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحرص على التفاعل والتواصل مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث ستضم أنشطة الوزارة برنامجًا حافلًا يشتمل على زيارات طلابية، وتنفيذ لقاءات مع الكتاب والأدباء، بالإضافة إلى تقديم عروض مسرحية واستعراضات فنية وشعرية بمشاركة طلاب من مختلف المراحل التعليمية، حيث تهدف هذه الأنشطة إلى غرس قيم القراءة والفكر الإبداعي في نفوس الطلاب.

ودعا الوزير جميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لزيارة المعرض، حيث سيتم تنظيم لقاءات وفعاليات يومية لإبراز إبداعات الطلاب.

ومن المقرر أن تنظم الوزارة خلال الدورة الحالية لمعرض الكتاب عددا من الفعاليات تتضمن تنظيم زيارات طلابية من مختلف المديريات على مدار أيام المعرض، تشمل طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

كما تتضمن الفعاليات الأخرى للوزارة أنشطة تتعلق بتغطية الطلاب من مختلف المراحل الدراسية لفعاليات المعرض وتنفيذ لقاءات وحوارات صحفية بين الطلاب والكتّاب والمبدعين وروّاد المعرض، وفضلا عن ذلك، سيتم تقديم عروض مسرحية وإبداعية واستعراضات وطنية، وفقرات الإلقاء الشعري.

اقرأ أيضاً
وزير التربية والتعليم يستعرض مع رئيس الطائفة الإنجيلية مقترح شهادة البكالوريا

جودة التعليم أولوية.. زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم بمدارس أسوان

مواجهة التحديات وتطوير المنظومة.. نص بيان وزير التربية والتعليم أمام مجلس النواب اليوم

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

رئيس الصومال يصل مصر للقاء السيسي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق