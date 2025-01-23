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السيسي يؤكد دعم مصر للصومال - أخبار كلمتك

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السيسي يؤكد دعم مصر للصومال - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد دعم مصر للصومال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 02:40 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر مستمرة في دعم الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار داخليًّا، وأشار إلى أن مصر تقدم الدعم السياسي والإنساني لهذا البلد الصديق في إطار التعاون المشترك لتعزيز الاستقرار في القرن الإفريقي ويساهم الدعم المصري في تعزيز القدرات المحلية للصومال من خلال مساعدات إنسانية ومشاريع تنموية مما يعكس الدور الفاعل لمصر في استقرار المنطقة.

واستقبل الرئيس السيسي اليوم الخميس، بقصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائى وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات حيث من المقرر أن يتم خلالها تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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