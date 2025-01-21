وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:46 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع النائب نيكولا روكاتشينى رئيس مجموعة المحافظين الإصلاحيين بالبرلمان الأوروبي.

أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث حرص على استعرض المساعي المصرية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومحددات الموقف المصري من تطور الأوضاع في قطاع غزة وسوريا والسودان.

كما استعرض الوزير عبد العاطي جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، معربًا عن التطلع لاستمرار دعم مجموعة المحافظين والإصلاحيين لمصر داخل أروقة البرلمان الأوروبي وبشكل خاص فيما يتعلق بالحزمة المالية.

كما أشار وزير الخارجية إلى الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبنى مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى الأعباء الاقتصادية نتيجة استضافة ملايين من الأجانب.