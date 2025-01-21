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وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:46 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع النائب نيكولا روكاتشينى رئيس مجموعة المحافظين الإصلاحيين بالبرلمان الأوروبي.

أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد الأوروبي حيث حرص على استعرض المساعي المصرية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومحددات الموقف المصري من تطور الأوضاع في قطاع غزة وسوريا والسودان.

وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي

كما استعرض الوزير عبد العاطي جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، معربًا عن التطلع لاستمرار دعم مجموعة المحافظين والإصلاحيين لمصر داخل أروقة البرلمان الأوروبي وبشكل خاص فيما يتعلق بالحزمة المالية.

كما أشار وزير الخارجية إلى الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبنى مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى الأعباء الاقتصادية نتيجة استضافة ملايين من الأجانب.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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