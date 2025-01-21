صعوبة في امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بدمياط.. وقرار عاجل من التعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:51 مساءً - امتحان العلوم للشهادة الإعدادية.. رصدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية التعليمية بدمياط، العديد من الشكاوى حول صعوبة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية المنعقد لهم صباح اليوم.

صعوبة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

وأوضحت المديرية التعليمية، أنه بناءً على توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، قرر ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، سرعة تصحيح عينة عشوائية لأوراق إجابات الطلاب ف مادة العلوم من كافة المدارس

تصحيح عينة عشوائية من امتحان العلوم للشهادة الإعدادية

وتابعت المديرية، أنه يتم تصحيح عينة عشوائية من امتحان العلوم للشهادة الإعدادية من كافة المدارس على مستوى المحافظة، للوقوف على مدى صعوبة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة لأبنائنا للطلاب.

امتحانات الشهادة الإعدادية في دمياط

وقد أدى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري، طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط، الامتحانات في مادة العلوم، ومادة التربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في دمياط

- يوم السبت 18 يناير 2025: مادة اللغة العربية.

- يوم الاثنين 20 يناير 2025: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة الهندسة.

- يوم الثلاثاء 21 يناير 2025: مادة العلوم ومادة التربية الفنية.

- يوم الأربعاء 22 يناير 2025: مادة الجبر والإحصاء، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس 23 يناير 2025: مادة اللغة الإنجليزية ومادة التربية الدينية.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي في محافظة دمياط، من يوم السبت الموافق 18 يناير، وتستمر امتحانات الشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير.