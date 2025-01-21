طريقة التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2025 والشروط المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 02:51 مساءً - منحة العمالة غير المنتظمة.. أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر عن إطلاق منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، مما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن طريقة وشروط التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2025.

طريقة التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

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خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

لتسجيل الطلب على منحة العمالة غير المنتظمة، يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه المنحة اتباع خطوات التسجيل التالية:

- أدخل أولا على موقع وزارة القوى العاملة من هنــــــــــــا.

-يقوم المتقدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به للوصول إلى حسابه.

- يتعين على المتقدم إدخال الرقم القومي في المكان المخصص لذلك على الصفحة

- اختار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

-اختيار خدمة منحة العمالة غير المنتظمة

- تظهر استمارة إلكترونية يجب على المتقدم ملؤها بكافة البيانات المطلوبة مثل الاسم، العنوان، ووسائل الاتصال.

-بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة، يمكن الضغط على أيقونة تقديم الطلب لإتمام عملية التسجيل.

شروط التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2025

وضعت وزارة القوى العاملة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وهي كالتالي:

-يجب أن يكون المتقدم من المواطنين المصريين.

- يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في جمهورية مصر العربية.

- أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 إلى 60 سنة.

-يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي منحة أو دعم حكومي آخر.

-يجب أن يكون المتقدم مسجلًا كعامل ضمن فئات العمالة غير المنتظمة في وزارة القوى العاملة.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة الغير منتظمة

تستهدف هذه المنحة الفئات المختلفة من العمالة غير المنتظمة مثل الحرفيين، عمال البناء، المزارعين، عمال الصيد، وكل من لا يمتلك تأمينات اجتماعية أو دخل ثابت.

مواعيد صرف منحة عمالة غير منتظمة

تستمر الوزارة في صرف المنحة طوال شهر يناير 2025، وذلك من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما أن هناك منحة أخرى سنوية مخصصة للعمالة غير المنتظمة خلال المناسبات مثل عيد الأضحى، عيد العمال، واحتفالات المولد النبوي الشريف، وتكون زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه.

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