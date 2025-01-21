ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

عمر طاهر يوقع كتابه "أخوية الطبقة المتوسطة" بمعرض الكتاب في هذا الموعد - أخبار كلمتك

عمر طاهر يوقع كتابه "أخوية الطبقة المتوسطة" بمعرض الكتاب في هذا الموعد - أخبار كلمتك

موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

موعد مباراة النصر والخليج بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يشيد بالطفرة المصرية في خدمات الموانئ البحرية - أخبار كلمتك

سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يشيد بالطفرة المصرية في خدمات الموانئ البحرية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام - أخبار كلمتك

السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يبحثان الأوضاع في مضيق باب المندب - أخبار كلمتك

السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية يبحثان الأوضاع في مضيق باب المندب - أخبار كلمتك

السيسي: نتطلع لتهدئة الأوضاع بمضيق باب المندب في إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة - أخبار كلمتك

السيسي: نتطلع لتهدئة الأوضاع بمضيق باب المندب في إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون في البيئة والطاقة المتجددة تتصدر مباحثات السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية - أخبار كلمتك

تعزيز التعاون في البيئة والطاقة المتجددة تتصدر مباحثات السيسي وسكرتير عام المنظمة البحرية الدولية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية - أخبار كلمتك

تفشي ظاهرة سيئة بشكل غير مسبوق في عدن - أخبار كلمتك

تفشي ظاهرة سيئة بشكل غير مسبوق في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

السيسي: نتطلع لتهدئة الأوضاع بمضيق باب المندب في إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
السيسي: نتطلع لتهدئة الأوضاع بمضيق باب المندب في إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة - أخبار كلمتك

السيسي: نتطلع لتهدئة الأوضاع بمضيق باب المندب في إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 10:35 صباحاً - الثلاثاء 21/يناير/2025 - 10:20 ص 1/21/2025 10:20:16 AM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك
ads

أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لتهدئة الأوضاع في مضيق باب المندب خاصة مع النجاح في التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة، وفي إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة.

وتناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، و"أرسينيو دومينجيز"، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية الأوضاع في مضيق باب المندب، وسبل استعادة الأمن في تلك المنطقة في ضوء أهميتها الكبيرة لطرق التجارة البحرية الدولية، حيث أكد الرئيس أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة في هذا الإطار باعتبارها الجهة الدولية التي تجمع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من ناحية، والأطراف الفاعلة في مجال الشحن البحري من ناحية أخرى، معربًا عن تطلع مصر لتهدئة الأوضاع في تلك المنطقة، خاصة مع النجاح في التوصل إلى إتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة، وفي إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "أرسينيو دومينجيز"، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

"معلومات الوزراء" يرصد تحديات شيخوخة السكان في منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق