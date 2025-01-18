وظائف البنك الأهلي 2025.. الشروط وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 11:12 صباحاً - وظائف البنك الأهلي 2025.. تعد وظائف البنوك من أبرز وأهم الأعمال التي يهتم الكثير من الشباب بالبحث عنها، وهذا حرصا منهم على العمل في المجال المصرفي، وسواء كانوا من خريجي كليات التجارة أو ما يعادلها من شهادات، وهذا جعل البنك الأهلي المصري يعلن عن وظائف خالية جديدة لحديثي التخرج وأصحاب الخبرات.

ومن ناحية آخرى أوضح البنك الأهلي كافة التفاصيل الخاصة بوظائف البنك الأهلي 2025، لأصحاب الخبرات وحديثي التخرج، وهذا التقرير يوضح الشروط المطلوبة وكيفية التقديم لهذه الوظائف:

الشروط المطلوبة لوظائف البنك الأهلي 2025

وظائف حديثي التخرج

أعلن البنك الأهلي عن وظائف خالية لحديثي التخرج عبر الموقع الرسمي الخاص به، وتتمثل الشروط في الآتي:

- وتكون تخصصات وظائف البنك الأهلى 2025، منها تجارة، إدارة أعمال، اقتصاد وعلوم سياسية، تكنولوجيا المعلومات، حاسبات ومعلومات، حقوق وهندسة.

- تخرج المتقدمين للوظائف بداية من عام 2020 وحتى عام 2023.

- الحصول على تقدير عام تراكمي لـ 4 سنوات دراسة.

- ألا يكون للمتقدم للوظائف له أقارب في البنك.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 28 عاما.

وظائف أصحاب الخبرات

- الحصول على شهادة عليا بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

- الحصول على خبرة 3 سنوات في المجال.

- يشترط تقديم شهادات خبرة موثقة بجهة عمل سابقة بحد أدنى 6 شهور.

كيفية التقديم على وظائف البنك الأهلي 2025

ويستطيع الراغبون في التقديم لوظائف البنك الأهلي 2025 الدخول للموقع الرسمي الخاص بالبنك، بالبحث عنه عبر محرك البحث جوجل، ثم اختيار أيقونة الوظائف من الصفحة الرئيسية للموقع، ومن ثم يتم ملء كافة البيانات الخاصة بالمتقدم للوظائف المطلوبة على الموقع، وبعدها يتم الضغط على حفظ حتى يتم إرسال طلب التوظيف للبنك.