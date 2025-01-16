رئيس جامعة عين شمس يشهد احتفالية تجديد اعتماد كلية الطب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:35 مساءً - شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الاحتفالية التى نظمتها كلية الطب بمناسبة تجديد اعتمادها للمرة الثالثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

تجديد اعتماد طب عين شمس للمرة الثالثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وجاء ذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة السابق ووكلاء كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات ورؤساء أقسام الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومديرى المستشفيات ومديرى المراكز بالجامعة وفريق اعتماد كلية الطب.

فى كلمته خلال الاحتفالية تقدم رئيس جامعة عين شمس، بالشكر والتقدير نيابةً عن نفسه ومجلس الجامعة لفريق العمل بكلية الطب، الذين بجهودهم المتميزة تمكنت الكلية من الحصول على الاعتماد، مؤكدًا أن كلية الطب تستحق هذا الإنجاز عن جدارة بفضل تاريخها العريق، وكوادرها المتميزة، وقاماتها العلمية المشرفة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مفهوم الجودة هو ممارسة حقيقية وليست مجرد أوراق ترتب، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الممارسات نموذجًا يُحتذى به في كافة المؤسسات العلمية، كما أوضح أن الجهود المبذولة للحصول على الاعتماد تستلزم مضاعفة الجهود عند تجديده، وهو تحدٍ يتطلب العمل المستمر للحفاظ على هذا المستوى المرموق.

جامعة عين شمس تحتفي هذا العام بمرور 75 عامًا على تأسيسها

وأشار الدكتور محمد ضياء زين العابدين إلى أن جامعة عين شمس تحتفي هذا العام بمرور 75 عامًا على تأسيسها، لافتًا إلى أن كلية الطب كانت سابقة في وجودها لإنشاء الجامعة نفسها، مما يجعلها جزءًا أصيلًا من تاريخ الجامعة، مؤكدًا على الدور الفاعل للمستشفيات الجامعية وكليات الطب في عمليات التطوير المستمرة والتعاون مع مختلف الجهات داخل الجامعة.

وخلال كلمته، قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة السابق، لاختياره عضوًا في المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر ضمن لجنة التعليم والتعليم الفني والثقافة والبحث العلمي، كما هنأ الدكتور عمرو علي عبد الرحمن الأستاذ بكلية الهندسة بالجامعة لاختياره ضمن المجلس نفسه في لجنة المشروعات، مؤكدًا أن هذه الاختيارات تعكس كفاءة وإسهامات أبناء الجامعة في المجالات المختلفة.

وأوضح الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، خلال كلمته أن هذا هو الاعتماد للمرة الثالثة على التوالي مما يعكس تأصل مفهوم الجودة في منظومة العمل داخل الكلية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة الأداء القوي والمتميز الذي يُقدم يوميًا في مختلف قطاعات الكلية.

وأضاف أن فترة العمل على تجديد الاعتماد شهدت تعاونًا كبيرًا بين فريق عمل متميز حيث تكاتف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومديرى المستشفيات والطلاب والعاملين مع وحدة ضمان الجودة، لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أن ما تم خلال هذه الفترة يجسد مفهوم الجودة عمليًا.

وقدم الدكتور علي الأنور الشكر للجميع على الجهود المبذولة، معربًا عن تقديره العميق لإدارة الجامعة الحالية والسابقة على الدعم المستمر وغير المحدود الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز. كما توجه بالشكر لمدير وحدة ضمان الجودة وفريق اعتماد الكلية وجميع منتسبي الكلية، مؤكدًا أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا إسهاماتهم وإخلاصهم في العمل.

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