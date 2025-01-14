حالة الطقس غدا.. مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:26 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء في القاهرة والمحافظات المختلفة بمصر، محذرة المواطنين من انتشار شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

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طقس غدا الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية حذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها من انتشار شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، اعتبارًا من يوم الأربعاء 15 يناير مع احتمالية امتدادها إلى اليوم التالي. مع وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر ـ والرياح شمالية شرقية إى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر ـ والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 22 11

بنهــــا 23 12

دمنهور 22 11

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 11

المنصورة 22 12

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 22 11

دمياط 21 12

بورسعيد 22 13

الإسماعيلية 23 09

السويس 23 10

العريش 23 08

رفح 22 07

رأس سدر 23 11

نخل 22 01

كاترين 16 01-

الطور 23 11

طابا 21 07

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 24 12

الغردقة 27 13

سفاجا 26 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 27 18

حلايب 25 19

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 25 10

بني سويف 24 10

المنيا 24 08

أسيوط 25 08

سوهاج 26 10

قنا 28 11

الأقصر 29 10

أسوان 29 12

الوادي الجديد 29 09

أبوسمبل 28 13