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إطلاق اسم مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي - أخبار كلمتك

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إطلاق اسم مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي - أخبار كلمتك

إطلاق اسم مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:06 مساءً - أصدر الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، قرارًا بإطلاق اسم البروفيسور سير مجدي يعقوب أستاذ جراحة القلب والصدر بالمعهد الوطني للقلب والرئة بكلية كوليدج بلندن، ، ومؤسس الصرح الطبي الكبير "مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب" بمدينة أسوان، على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي.

ويأتي التكريم لمشواره العلمي الطويل ولإسهاماته المتميزة و العديدة في مجال جراحة وزراعة القلب، لاسيما إنجازه الطبي غير المسبوق مؤخرًا في تطوير صمامات القلب، إلى جانب خدماته الجليلة لعلاج أبناء الوطن وإنقاذ حياة العديد من المرضى على مستوى العالم، كما سيتم وضع صور البروفيسور الجراح العالمي مجدي يعقوب بجميع صالات السفر والوصول بمطار أسوان الدولي.

ويعكس ذلك التكريم اعتزاز قطاع الطيران المدني برموز مصر من العلماء الأجلاء الذين أضاءوا العالم بإسهاماتهم المتميزة، وإيمانًا بأهمية دور العلماء المصريين كونهم مصدر فخر ورموزًا تحتذى بها الأجيال القادمة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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