إطلاق اسم مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 06:06 مساءً - أصدر الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، قرارًا بإطلاق اسم البروفيسور سير مجدي يعقوب أستاذ جراحة القلب والصدر بالمعهد الوطني للقلب والرئة بكلية كوليدج بلندن، ، ومؤسس الصرح الطبي الكبير "مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب" بمدينة أسوان، على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي.

ويأتي التكريم لمشواره العلمي الطويل ولإسهاماته المتميزة و العديدة في مجال جراحة وزراعة القلب، لاسيما إنجازه الطبي غير المسبوق مؤخرًا في تطوير صمامات القلب، إلى جانب خدماته الجليلة لعلاج أبناء الوطن وإنقاذ حياة العديد من المرضى على مستوى العالم، كما سيتم وضع صور البروفيسور الجراح العالمي مجدي يعقوب بجميع صالات السفر والوصول بمطار أسوان الدولي.

ويعكس ذلك التكريم اعتزاز قطاع الطيران المدني برموز مصر من العلماء الأجلاء الذين أضاءوا العالم بإسهاماتهم المتميزة، وإيمانًا بأهمية دور العلماء المصريين كونهم مصدر فخر ورموزًا تحتذى بها الأجيال القادمة.