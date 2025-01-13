إكسيد مصر: تسليم الدفعة الأولى بعد إعلان تصنيع السيارات في السوق المحلي - أخبار كلمتك

إكسيد مصر: تسليم الدفعة الأولى بعد إعلان تصنيع السيارات في السوق المحلي - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة المالية يبحث مع قيادات التأمين سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية القطاع - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة المالية يبحث مع قيادات التأمين سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية القطاع - أخبار كلمتك

كريم الحسيني ينشر صورة من كواليس التحضير لمسلسل "وش سعد" - أخبار كلمتك

كريم الحسيني ينشر صورة من كواليس التحضير لمسلسل "وش سعد" - أخبار كلمتك

نواف سلام يفوز في سباق رئاسة الحكومة اللبنانية - أخبار كلمتك

نواف سلام يفوز في سباق رئاسة الحكومة اللبنانية - أخبار كلمتك

قائد مكافحة المخدرات بعدن ينشر جنودا للتأكد من عقود زواج وعلاقات مرتادي السواحل - أخبار كلمتك

قائد مكافحة المخدرات بعدن ينشر جنودا للتأكد من عقود زواج وعلاقات مرتادي السواحل - أخبار كلمتك

اصطياد افاعي الكوبرا بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

اصطياد افاعي الكوبرا بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدا - أخبار كلمتك

وزير الصحة: المستشفيات التعليمية أهم مراجع علاج الحالات الحرجة في مصر - أخبار كلمتك

وزير الصحة: المستشفيات التعليمية أهم مراجع علاج الحالات الحرجة في مصر - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يرتدي قناعا للوجه بعد إصابته خلال مباراة سموحة - أخبار كلمتك

نجم الأهلي يرتدي قناعا للوجه بعد إصابته خلال مباراة سموحة - أخبار كلمتك

إنبي يضم مهاجم الجونة بعقد مدته خمس سنوات - أخبار كلمتك

إنبي يضم مهاجم الجونة بعقد مدته خمس سنوات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

نائب رئيس حزب المؤتمر: إقرار مواد الحبس الاحتياطي علامة فارقة في التشريع المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نائب رئيس حزب المؤتمر: إقرار مواد الحبس الاحتياطي علامة فارقة في التشريع المصري - أخبار كلمتك

نائب رئيس حزب المؤتمر: إقرار مواد الحبس الاحتياطي علامة فارقة في التشريع المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 04:16 مساءً - قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إقرار مواد أوامر الحبس الاحتياطي في مجلس النواب اليوم يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث أعاد هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كوسيلة احترازية تصان بها العدالة وتحفظ بها الحقوق، بدلا من أن يتحول إلى إجراء دائم يفقد العدالة معناها الحقيقي.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، لا سيما أمام محكمة النقض، بعد أن كان بلا قيد زمني، يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد مشيرا إلى أن هذا التعديل التشريعي يؤكد التزام الدولة المصرية بالعدالة كقيمة عليا، تؤكد أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بحد ذاته، بل هو أداة مؤقتة يتم توظيفها وفق الضرورة، بعيدًا عن أي استغلال قد يؤدي إلى انتهاك كرامة الإنسان أو المساس بحريته دون مبرر.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مشروع القانون الذي استقر على تلك النصوص اليوم قد استرشد بمبادئ العدالة المنصفة، حيث حرص على حماية المجتمع من خلال إتاحة الوسائل اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي الوقت ذاته أكد على احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد و هذه النصوص جاءت ترجمة حقيقية لعقيدة راسخة بأن القانون هو أداة لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وأن تحقيق العدالة هو أساس استقرار المجتمعات.

وأكد الدكتور رضا فرحات أن هذا الإنجاز التشريعي يمثل دلالة واضحة على تطور المنظومة القانونية في مصر وسعيها الدائم لتلبية متطلبات العصر، مع الحفاظ على الثوابت التي تصون حقوق الإنسان لافتا إلى إننا أمام لحظة فارقة تثبت أن التشريعات المصرية لا تأتي إلا من وحي احتياجات المجتمع وتطلعاته، لتكون صدى لرؤية تؤمن بأن الحق والعدالة هما عماد الأمم ومناط استقرارها وتقدمها.

وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالجهود التي بذلها مجلس النواب للوصول إلى هذه الصيغة التوافقية التي توازن بين حماية المجتمع وضمان عدم الإضرار بكرامة الأفراد أو حقوقهم مؤكدا أن هذا التشريع الجديد يعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير القوانين بما يخدم أهداف التنمية والعدالة في مصر، ويضع البلاد في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتكرس سيادة القانون.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

معلومات الوزراء يستعرض مستقبل مراكز الفكر في عصر الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق