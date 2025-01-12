وزير الصحة يبحث مع وفد اتحاد الصناعات الألماني ملف تدريب فرق التمريض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 07:35 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السيد ويلفروم هاتس رئيس اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية، والوفد المرافق له، لبحث التوسع في ملف التدريب المهني، وخاصةٍ تدريب فرق التمريض، وتحديث المناهج الدراسية، وذلك في إطار تبادل الخبرات (المصرية – الألمانية)

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد أن وزارة الصحة، تسير وفق رؤية محددة لتطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة ومهارة الكوادر الطبية، وتلتزم بالعمل على توفير أفضل وأحدث البرامج التدريبية العالمية، وعلى رأسها برامج التدريب بمجال التمريض، مشددًا على أن فرق التمريض تُعد درعًا أساسيًا وقوة لا يُستهان بها، في المنظومة الصحية، ولا يمكن لأي منظومة طبية بالعالم، أن تستقيم بدون فرق تمريض مُدربة وعلى كفاءة عالية من الخبرة.

وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء، استعرض جهود وزارة الصحة، بملف تدريب التمريض، حيث تضم المنظومة 347 مدرسة تمريض، تعمل على تخريج ما يقرب من 20 ألف ممرض سنويًا، وتدريبهم جيدًا بحيث يتم تأهيلهم للعمل في بيئات متنوعة، مما يعزز القدرة التشغيلية للمنشآت الصحية.

واستكمل «عبدالغفار» أن اللقاء تناول بحث تبادل الخبرات بملف تدريب الأطباء عن طريق إستقدام وإرسال وفود تمريض مصرية وألمانية، وذلك لرفع الكفاءة والمهارات العملية والعلمية بما يساهم في تطوير منظومة التمريض المصرية والألمانية، وتم التباحث أيضًا حول إعداد برامج تدريب مستمرة لتحسين مستوى الكوادر التعليمية، مع تطوير المناهج الدراسية لتواكب التغيرات السريعة بالقطاع الصحي وتخريج كوادر تلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد أن (مصر وألمانيا) يمتلكان الخبرات الحقيقة بهذا الملف، بما يؤهلهما لتخريج كوادر تمريضية ذات مهارة، مضيفا أنه من الأهمية الاستفادة من تجارب الدول الناجحة بهذا الملف.

ومن جانبه، أشاد رئيس اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية، بمدى إرتقاء المنظومة الصحية المصرية، مؤكدًا أنها تمتلك خبرات ومهارات تجعلها دائمًا متقدمة، ولاسيما بالمجال الصحي، معربًا عن حرص ولايته على التعاون مع دولة بحجم مصر التي طالما تسعى نحو التقدم والاستثمار في كوادرها البشرية بكافة المجالات.

حضر الاجتماع اللواء أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتور أحمد الجوهري مستشار الوزير للتطوير المهني المستمر، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، ومن جانب ولاية بافاريا الألمانية، بيرترام بروساردت المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات ببافاريا الألمانية، والسيد أوتو ويشيو رئيس جمعية الصداقة العربية الألمانية، والسيد حسام معروف نائب رئيس الجمعية.

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