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النقل تناشد المواطنين المساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية - أخبار كلمتك

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النقل تناشد المواطنين المساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية - أخبار كلمتك

النقل تناشد المواطنين المساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 07:55 مساءً - طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى.

• النقل: ظاهرة خطيرة تتسبب فى أضرار للركاب 

وأكدت النقل أن هذه الظاهرة  تعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئا على الميزانية

وتهيب الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية السادة المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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