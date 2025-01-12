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اعتبارا من اليوم.. الصحفيين تتلقى أعمال مسابقة جائزة الدكتورة نوال عمر - أخبار كلمتك

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اعتبارا من اليوم.. الصحفيين تتلقى أعمال مسابقة جائزة الدكتورة نوال عمر - أخبار كلمتك

اعتبارا من اليوم.. الصحفيين تتلقى أعمال مسابقة جائزة الدكتورة نوال عمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 07:16 مساءً - أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا في نقابة الصحفيين، بالتعاون مع جريدة "الأهرام"، بدء تلقي الأعمال الصحفية لمسابقة الدكتورة نوال عمر رائدة الإعلام المصري والعربي عن الأعمال المنشورة عام 2024.

وقررت اللجنة المشرفة على الجائزة أن يكون موضوع المسابقة هذا العام هو "حرب الشائعات ودور المرأة المصرية في التوعية"، على أن يكون استلام الأعمال حتى موعد أقصاه 20 فبراير المقبل بإدارة شئون المجلس والأعضاء في النقابة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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