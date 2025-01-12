اعتبارا من اليوم.. الصحفيين تتلقى أعمال مسابقة جائزة الدكتورة نوال عمر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 07:16 مساءً - أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا في نقابة الصحفيين، بالتعاون مع جريدة "الأهرام"، بدء تلقي الأعمال الصحفية لمسابقة الدكتورة نوال عمر رائدة الإعلام المصري والعربي عن الأعمال المنشورة عام 2024.

وقررت اللجنة المشرفة على الجائزة أن يكون موضوع المسابقة هذا العام هو "حرب الشائعات ودور المرأة المصرية في التوعية"، على أن يكون استلام الأعمال حتى موعد أقصاه 20 فبراير المقبل بإدارة شئون المجلس والأعضاء في النقابة.