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التعليم: نحتاج لموارد جديدة بالموازنة لتطبيق نظام البكالوريا - أخبار كلمتك

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التعليم: نحتاج لموارد جديدة بالموازنة لتطبيق نظام البكالوريا - أخبار كلمتك

التعليم: نحتاج لموارد جديدة بالموازنة لتطبيق نظام البكالوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 11:20 مساءً - البكالوريا، قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم: بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل لدينا ورش عمل متتالية لمناقشة نظام البكالوريا.

تدريب المدرسين على نظام البكالوريا

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: سنضع خطة تنفيذية لتدريب المدرسين وتوفير المدارس لـنظام البكالوريا، ونحن بحاجة إلى 15 ألف مدرسة لتدريس مادة البرمجة.

تطوير محتوى الصف الأول الثانوي 

وتابع: "سنة أولى ثانوي في البكالوريا لم تتغير، وسوف نطور المحتوى فقط، وسنعقد حوارا مع أصحاب المصلحة ومجلس النواب بشأن البكالوريا".

ردا على الهجوم، التعليم تكشف سبب إدراج التربية الدينية بالمجموع في "البكالوريا"

نائب وزير التعليم: تطبيق نظام البكالوريا مرهون بموافقة مجلس النواب

 

موارد جديدة لتطبيق البكالوريا 

وأكد: “سنطلب موارد جديدة من الموازنة لتطبيق نظام البكالوريا، ومصر تمتلك نظام الثانوية العامة، وهدفنا تعليم جيد بمستوى يليق بأبناء المصريين”.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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