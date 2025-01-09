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وزير الخارجية يستقبل رئيس وكالة الفضاء المصرية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يستقبل رئيس وكالة الفضاء المصرية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يستقبل رئيس وكالة الفضاء المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 04:11 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الدكتور شريف صدقي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، وتيديان واتارا، رئيس وكالة الفضاء الأفريقية، وذلك اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2025.

وثمن وزير الخارجية أداء وكالة الفضاء المصرية وحجم التعاون المتزايد بين الوكالة والجهات المناظرة بالعديد من الدول، مشيداً بالتنسيق القائم بين وزارة الخارجية والوكالة إتصالاً بملف الفضاء الخارجي في مختلف المحافل الدولية.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير عبد العاطي برئاسة لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي عن العام المنقضي (يونيو 2023- يونيو 2024)، وهي الرئاسة التي نجحت في خروج اللجنة بتقرير توافقي وكذلك اعتماده بالتوافق خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/نوفمبر 2024.

من جانب آخر، رحب وزير الخارجية برئيس وكالة الفضاء الأفريقية في مصر وقدم له التهنئة بمناسبة استلامه لمهام عمله في مقر الوكالة، مبرزاً أهمية الدور الهام لوكالة الفضاء الأفريقية التي تستضيفها مصر في تحقيق أهداف التنمية الإفريقية وفقاً لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، مؤكداً علي حرص وزارة الخارجية علي المساهمة في دعم عمل الوكالة وتعزيز دورها لخدمة مصالح الدول الأفريقية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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