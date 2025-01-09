وزير الخارجية يستقبل رئيس وكالة الفضاء المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 04:11 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الدكتور شريف صدقي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، وتيديان واتارا، رئيس وكالة الفضاء الأفريقية، وذلك اليوم الخميس الموافق 9 يناير 2025.

وثمن وزير الخارجية أداء وكالة الفضاء المصرية وحجم التعاون المتزايد بين الوكالة والجهات المناظرة بالعديد من الدول، مشيداً بالتنسيق القائم بين وزارة الخارجية والوكالة إتصالاً بملف الفضاء الخارجي في مختلف المحافل الدولية.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير عبد العاطي برئاسة لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي عن العام المنقضي (يونيو 2023- يونيو 2024)، وهي الرئاسة التي نجحت في خروج اللجنة بتقرير توافقي وكذلك اعتماده بالتوافق خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/نوفمبر 2024.

من جانب آخر، رحب وزير الخارجية برئيس وكالة الفضاء الأفريقية في مصر وقدم له التهنئة بمناسبة استلامه لمهام عمله في مقر الوكالة، مبرزاً أهمية الدور الهام لوكالة الفضاء الأفريقية التي تستضيفها مصر في تحقيق أهداف التنمية الإفريقية وفقاً لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، مؤكداً علي حرص وزارة الخارجية علي المساهمة في دعم عمل الوكالة وتعزيز دورها لخدمة مصالح الدول الأفريقية.