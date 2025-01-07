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قنصل عام مصر في هامبورج تنقل تهنئة الرئيس السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

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قنصل عام مصر في هامبورج تنقل تهنئة الرئيس السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

قنصل عام مصر في هامبورج تنقل تهنئة الرئيس السيسي بمناسبة عيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:31 مساءً - نقلت قنصل عام مصر بهامبورج داليا عبد الفتاح خلال مشاركتها في قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة القبطية بهامبورج برعاية القس اثناسيوس بسطا، كاهن الكنيسة القبطية، تهنئة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأقباط مصر.

وحضر القداس عدد من رموز الجالية المصرية في شمال المانيا وفي مقدمتهم الدكتور هاني النقراشي رئيس جمعية الصداقة المصرية-الألمانية.

وأشارت القنصل العام - في كلمتها بهذه المناسبة- إلى روابط المحبة التي توحد المصريين كأبناء وطن واحد يعتز بتنوعه ويستمد قوته من وحدته الوطنية، مشيدة بالدور الإيجابي الذي تلعبه الكنيسة المصرية وأبنائها في شمال ألمانيا برعاية القس بسطا، مما يعزز صورة مصر بالخارج و يعكس وجهها الحضاري عبر التاريخ.

و دعت القنصل العام الحضور لزيارة مصر لاقتفاء اثر العائلة المقدسة والسير على خطاها وتعريف الأجيال الجديدة بهذا الإرث الديني والثقافي والمجتمعي والتاريخي العظيم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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