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وزير الإسكان يوجه بالدفع بمعدات إضافية لإنهاء المشروعات التنموية بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يوجه بالدفع بمعدات إضافية لإنهاء المشروعات التنموية بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يوجه بالدفع بمعدات إضافية لإنهاء المشروعات التنموية بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:16 مساءً - وجه المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالدفع بمعدات إضافية للانتهاء المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالي الغربي والعلمين الجديدة، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون هناك نتائج جيدة على أرض الواقع حيث أن النجاح يقاس بما تم من أعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير اليوم في مستهل جولته بمدينة العلمين الجديدة، بمقر جهاز المدينة، لاستعراض ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بإقليم الساحل الشمالي الغربي من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها ومنها مدينة العلمين الجديدة - رأس الحكمة - المنطقة غرب الضبعة - مارينا 8 بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة قطاعات الساحل الشمالى الغربى والقرى السياحية.

واستمع وزير الإسكان خلال الاجتماع إلى شرح تفصيلي عن المشروعات الجاري تنفيذها من أعمال المرافق بمنطقة رأس الحكمة والمشروعات الجارية بالمنطقة بكل القطاعات بها.

واستعرض الوزير مستجدات موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق للأراضي البديلة بمنطقة شمس الحكمة والمخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة، حيث تشتمل المنطقة البديلة وفقاً للمخطط على مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية، كما تم استعراض الأراضي المقترحة والمخططات التنموية المستقبلية بغرب رأس الحكمة وحتى شرق مطروح، موجها بالتشديد على الشركات المنفذة بالالتزام بالتوقيتات المحددة، والعمل على المشروعات والنشاط السياحي والفندقي لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بالمنطقة.

كما استعرض وزير الإسكان، موقف أعمال تنمية الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة غرب الضبعة، بمساحة 1230 فداناً، حيث سيتم تنفيذ مجتمع عمراني كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلي، بجانب استعراض موقف تسليم الأراضي والمخطط الخاص بالمنطقة وموقف المنطقة الاستثمارية.

وتابع الوزير سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـنيو مارينا، ومشروع مارينا 8 على البحيرة، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي، وكذا موقف تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمشروعات كمبوند مزارين ـ الحي اللاتيني - الأبراج الشاطئية - غيرها بمدينة العلمين الجديدة، مشدداً على سرعة إنهاء الأعمال في المواقيت المحددة، والالتزام بأعلى معايير الجودة.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان ضرورة التواصل الدائم مع الشركات والعمل لضغط البرامج الزمنية، ووجود آلية محددة للتنفيذ، والمتابعة الدورية وحل كل المشكلات الفنية التي يتم رصدها على الأرض بالمواقع، لتغيير الوضع القائم على الأرض بالمشروعات، مشددا على التواصل معه شخصياً لتذليل مختلف المعوقات التي تواجه المشروعات.

كما كلف المهندس شريف الشربيني رؤساء الأجهزة بالتقييم الدوري للشركات وأن يكون وفقاً لتحقيق النتائج على الأرض بالمشروعات وتحقيق المستهدفات، مؤكداً أن كل رئيس جهاز هو المسئول عن جميع الأعمال في نطاق عمله وتوزيع الأعمال على الشركات وسحب الأعمال من المتقاعسين، والمتابعة الدورية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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