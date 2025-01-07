من خيام النزوح، إعلان مهم لجامعة الأزهر بغزة للطلاب بشأن التسجيل للفصل الدراسي الأول  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:00 مساءً - أعلنت إدارة جامعة الأزهر في غزة، عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الأول 2024/2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 8/1/2025، مع أخذ الملاحظات التالية بعين الاعتبار:

إعلان هام من جامعة الأزهر في غزة بشأن التسجيل للفصل الدراسي الأول

1- يكون التدريس عبر منصة موودل الجامعة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11/1/2025.

2- الحد الأدنى للتسجيل للفصل الدراسي الأول 2024/2025 استثناءً ( 9 ساعات معتمدة) والحد الأعلى وفقًا للنظام الأكاديمي للجامعة ( 19 ساعة معتمدة) يتم تسجيلها في الجامعة.

3- يسمح فقط للطلبة المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الأول 2024/2025 بدراسة بعض المساقات النظرية غير المطروحة في جامعات أخرى كطلبة زائرين شريطة الحصول على موافقة مسبقة من عمادة القبول والتسجيل.

4- علي طلبة الجامعة المتابعة مع الاخوة والاخوات في عمادة القبول والتسجيل يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا على النحو الآتي:

التسجيل للفصل الدراسي الأول في جامعة الأزهر بغزة

أولا: كليتي الطب وطب الأسنان:

* عدنان العجرمي مدير كلية الطب والتواصل معه عبر الواتس أب 00972599603761

* محمود زين الدين والتواصل معه عبر الواتس أب 00972599168680

ثانيا: كليات ( الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، الصيدلة والزراعة والطب البيطري):

* مازن اهليل والتواصل معه عبر الواتس أب 00972599917882

* وائل البحيصي والتواصل معه عبر الواتس أب 00972599414969

ثالثا: كليات (العلوم الطبية التطبيقية والعلوم):

ريمان الشيخ يوسف والتواصل معها عبر الواتس أب 00970599309533

رابعا: الكليات الأدبية ( الاقتصاد والعلوم الادارية، التربية، الاداب والعلوم الانسانية، الحقوق والشريعة)

ابراهيم البزم والتواصل معه عبر الواتس اب 00972599691810

سماهر السعيدني والتواصل معها عبر الواتس أب 00972599411761

* لاستعادة كلمة المرور لبوابة الطالب التواصل مع م. أحمد الغزالي عبر الواتس أب 00972595407259

5- للطلبة الجدد الراغبين في الالتحاق بالجامعة المتابعة مع أ. إبراهيم صلاح عبر الواتس أب 00972599243143

6- للطلبة الراغبين في إعادة القيد المتابعة مع أ. إبراهيم صلاح عبر الواتس أب 00972599243143

7- للطلبة الراغبين بالتجسير والتحويل الخارجي والحصول على تخصص آخر والثانوية القديمة التواصل مع عدنان العجرمي عبر الواتس أب 00972599603761



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