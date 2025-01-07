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ترتيبات خاصة في محطة ستاد القاهرة لاستقبال جماهير النادي الأهلي اليوم - أخبار كلمتك

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ترتيبات خاصة في محطة ستاد القاهرة لاستقبال جماهير النادي الأهلي اليوم - أخبار كلمتك

ترتيبات خاصة في محطة ستاد القاهرة لاستقبال جماهير النادي الأهلي اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:55 صباحاً - أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق تعديل مواعيد تشغيل القطارات اليوم الثلاثاء، للتيسير على جمهور  النادي الأهلي خلال المواجهة المرتقبة اليوم أمام سموحة في الدوري الممتاز.

 

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي:

“ النهاردة 7 يناير الساعة 4 مساءً الأهلي هيواجه سموحة في إستاد القاهرة. محطاتنا - وخصوصًا محطة الإستاد - جاهزة تستقبلكم بترتيبات خاصة تسهل الحركة والدخول والخروج من المباراة.. هيتوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت".

"أما اللي جاي من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون 9 دقائق.. شجع فريقك واستمتع مع الخط الأخضر الثالث وآر إيه تي بي ديف للنقل كايرو".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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