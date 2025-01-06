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رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

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رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 04:26 مساءً - بعث الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولنيافة الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، ولجميع المسيحيين في مصر والعالم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد الدكتور دسوقي أن عيد الميلاد المجيد يجسد قيم المحبة والتسامح والسلام، التي توحد المصريين في نموذج فريد للوحدة الوطنية. وأشار إلى أن احتفال المصريين جميعًا بهذه المناسبة يعكس روح التعايش المشترك، ويعزز الأمل في مستقبل مزدهر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب رئيس الجامعة عن أمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير، وأن يديم على الوطن وحدته وأمنه واستقراره.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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