السبت.. التعليم تستعد لانطلاق امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 03:51 مساءً - امتحانات نصف العام 2025.. تستعد المديريات التعليمية بكافة المحافظات، لعقد امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، بداية من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير.

امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية

تبدأ امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، من يوم السبت الموافق 11 وحتى الخميس 16 يناير، بينما تبدأ امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الخميس 16 وحتى 23 يناير.

امتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية

تبدأ امتحانات نصف العام لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير، كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من يوم السبت الموافق 18 وحتى الخميس 23 يناير.

امتحانات نصف العام للمرحلة الثانوية

تبدأ امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، من يوم السبت 11 يناير وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الثانوية حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير.

موعد انتهاء امتحانات نصف العام 2025

على أن تنتهي كافة امتحانات نصف العام 2025 للطلاب سواء صفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري.

موعد إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر الإجازة لمدة أسبوعين، وتنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل 2025.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024-2025

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.