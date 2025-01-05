الصحة عن فيروس HMPV: معروف من 24 عاما وهناك إصرار على استنساخ كورونا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 08:40 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة: إن هناك إصرارا من البعض على استنساخ تجربة جائحة كورونا من خلال فيروس HMPV.

أعراض فيروس HMPV

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": فيروس HMPV تم اكتشافه منذ أكثر من 24 عاما وهو من الفيروسات التنفسية التي تصيب الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا وكورونا، وليس بجديد، وله نفس الأعراض مع وجود أعراض بالجهاز الهضمي ونسبة انتشاره 1% بالنسبة للفيروسات التنفسية الأخرى.

فترة انتشار فيروس HMPV

وتابع: فيروس HMPV ينتشر في الخريف والشتاء وهذا الموسم الذي يظهر فيه بشكل أكبر، والأعراض عبارة عن سعال وعطس واحتقان أنف، بالإضافة إلي بعض أعراض الجهاز التنفسي والوقاية غسل اليدين بانتظام، وتجنب الاتصال الوثيق مع المصابين وتغطية الفم والأنف حال العطس.



هل وصل فيروس HMPV إلى مصر؟ رئيس مكافحة كورونا يجيب (فيديو) رئيس مكافحة كورونا: نشهد نشاطا لفيروس HMPV وهذا سبب خطورته (فيديو)

وواصل: لا يجب الخوف والهلع من فيروس HMPV ولا شيء يدعو للخطر من فيروس.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.