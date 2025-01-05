مشوارك علينا.. «مستقبل وطن» يطلق مبادرة جديدة لنقل الطلاب مجانا بالمحافظات |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 04:51 مساءً - أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمختلف محافظات الجمهورية، مبادرة «مشوارك علينا» بهدف توفير وسائل نقل مجانية وآمنة لطلاب الجامعات من مختلف أنحاء المحافظة.

يأتي ذلك في إطار رؤية الحزب لدعم الطلاب وتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم، اليوم الأحد، وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء الاقتصادية ودعم كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب.

من جانبها واصلت أمانة العمل الجماهيري بحزب «مستقبل وطن» في محافظة بني سويف، تنفيذ مبادرة «مشوارك علينا» تنفيذًا لتوجيهات الأمانة المركزية للحزب، بإشراف أمانة الحزب في المحافظة، يالتعاون مع الهيئة البرلمانية للحزب وأمانات المراكز، والتي يجرى تنفيذها وفق مواعيد ونقاط تجمع محددة جرى الإعلان عنها مسبقًا، وصولاً إلى مدينة بني سويف، ثم العودة نهاية اليوم وفق نقاط تجمع ومواعيد محددة أيضا.

وفي محافظة الإسكندرية، أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن برئاسة الدكتور سعيد عبد العزيز، مبادرة «مشوارك علينا» بهدف توفير وسائل نقل مجانية وآمنة لطلاب جامعة الإسكندرية من مختلف أنحاء المحافظة.

من جهته أكد الدكتور سعيد عبد العزيز أن المبادرة تهدف إلى، تخفيف الأعباء المادية عن الطلاب وأسرهم، وتوفير وسيلة نقل مجانية وآمنة للطلاب من وإلى الجامعة، إضافة إلى دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن المحور الخدمي للحزب الذي يهدف لتقديم دعم مستمر للفئات المستحقة.

تفاصيل المبادرة وأماكن الركوب وطرق التسجيل بالإسكندرية

نقاط التجمع وخطوط السير: تم تحديد 22 نقطة تجمع في مختلف أنحاء الإسكندرية، وانطلقت الأتوبيسات المخصصة لنقل الطلاب إلى الحرم الجامعي بالشاطبي.

عدد الأتوبيسات:تم تخصيص 30 أتوبيسًا، مجهزة بملصقات خاصة بالمبادرة.

آلية التسجيل: يجب التسجيل عبر رابط إلكتروني نشرته الأمانة المركزية للعمل الجماهيري، ليحصل الطلاب على بطاقة اشتراك مجانية.

ووجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الشكر لحزب مستقبل وطن على إطلاق هذه المبادرة، مشيرًا إلى دورها في تخفيف أعباء المواصلات والزحام عن الطلاب.

وبدوره، أوضح النائب محمد حمزة، أمين العمل الجماهيري بالإسكندرية، أن المبادرة شهدت إقبالًا كبيرًا من الطلاب، مما يعكس نجاحها في تلبية احتياجاتهم.

وتأتي «مشوارك علينا» ضمن المبادرات المجتمعية والخدمية لحزب مستقبل وطن، لتعزيز الدور المجتمعي للحزب ودعمه للدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.