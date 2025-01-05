إقبال كبير على خدمات وزارة الداخلية بحرم المدينة الجامعية بعين شمس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 04:51 مساءً - شهد حرم المدينة الجامعية بجامعة عين شمس، اليوم الأحد، إقبالاً واسعًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين للاستفادة من خدمات وزارة الداخلية التي شملت الأحوال المدنية والجوازات والمرور، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والجامعات المصرية.

تأتي هذه الخدمات بالتنسيق مع قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وبإشراف إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

كما ساهمت أسرة "من أجل مصر" الطلابية في تسهيل تقديم الخدمات، التي شملت إصدار وثائق وخدمات مميزة، بالإضافة إلى استمرار تقديم سيارات "وي" خدمات خطوط المحمول المدفوعة مسبقًا لمدة عام، والتي تتضمن باقات وإنترنت.

وأكد المشاركون أهمية هذه المبادرات التي تسهل تقديم الخدمات الحكومية داخل الحرم الجامعي، مما يوفر الوقت والجهد على الطلاب والعاملين. وأشادوا بحسن التنظيم وسرعة الأداء، معربين عن تقديرهم لدور الجامعة ووزارة الداخلية في تنفيذ هذه الخطوة الإيجابية.

حرصت الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للمترددين، مما يعكس التعاون البناء بين المؤسسات المختلفة لخدمة المجتمع الجامعي.