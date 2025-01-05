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وزير الثقافة يتفقد أعمال تطوير مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية ويوجه بافتتاحه في عيد الفطر - أخبار كلمتك

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وزير الثقافة يتفقد أعمال تطوير مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية ويوجه بافتتاحه في عيد الفطر - أخبار كلمتك

وزير الثقافة يتفقد أعمال تطوير مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية ويوجه بافتتاحه في عيد الفطر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 04:11 مساءً - في إطار جهود وزارة الثقافة لتحديث وتطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية، تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أعمال تطوير ورفع كفاءة «مسرح بيرم التونسي» بالإسكندرية، وذلك بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع المسرح، والفنان هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

وزير الثقافة يتفقد أعمال تطوير مسرح بيرم التونسي

حيث تفقد الوزير أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والتي تضمنت، تجهيزات الحماية المدنية، وأجهزة الصوت والإضاءة، وتطوير خشبة وقاعة المسرح، إلى جانب تطوير 18 غرفة للممثلين، و10 غرف لاستقبال الفرق المسرحية الزائرة للمسرح.

وشدد وزير الثقافة، على ضرورة الانتهاء من بقية التجهيزات الجارية، ليكون جاهزًا لتقديم العروض المسرحية خلال موسم عيد الفطر المُقبل.

وأكد خلال الجولة، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المسارح، باعتبارها منابر للإبداع والتنوير، مشددًا على أهمية المسرح في تعزيز الوعي الثقافي والفني.

وزير الثقافة يتفقد أعمال تطوير مسرح بيرم التونسي

وأضاف وزير الثقافة، أن مسرح بيرم التونسي واحد من الصروح الثقافية العريقة، ونعمل على تطويره ليظل منارة فنية تخدم جمهور الإسكندرية، تدعم الحركة المسرحية المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الفنون والثقافة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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