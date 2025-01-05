وزير الثقافة يتفقد أعمال تطوير مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية ويوجه بافتتاحه في عيد الفطر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 04:11 مساءً - في إطار جهود وزارة الثقافة لتحديث وتطوير البنية التحتية للمواقع الثقافية، تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أعمال تطوير ورفع كفاءة «مسرح بيرم التونسي» بالإسكندرية، وذلك بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع المسرح، والفنان هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

حيث تفقد الوزير أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والتي تضمنت، تجهيزات الحماية المدنية، وأجهزة الصوت والإضاءة، وتطوير خشبة وقاعة المسرح، إلى جانب تطوير 18 غرفة للممثلين، و10 غرف لاستقبال الفرق المسرحية الزائرة للمسرح.

وشدد وزير الثقافة، على ضرورة الانتهاء من بقية التجهيزات الجارية، ليكون جاهزًا لتقديم العروض المسرحية خلال موسم عيد الفطر المُقبل.

وأكد خلال الجولة، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المسارح، باعتبارها منابر للإبداع والتنوير، مشددًا على أهمية المسرح في تعزيز الوعي الثقافي والفني.

وأضاف وزير الثقافة، أن مسرح بيرم التونسي واحد من الصروح الثقافية العريقة، ونعمل على تطويره ليظل منارة فنية تخدم جمهور الإسكندرية، تدعم الحركة المسرحية المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الفنون والثقافة.