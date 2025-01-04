وزير الخارجية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 09:31 مساءً - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بالأصالة عن نفسه وأعضاء وزارة الخارجية.

وأعرب وزير الخارجية عن خالص أمنياته الطيبة لقداسة البابا ولجميع أبناء الكنيسة القبطية، وتمنياته بأن تمثل الأعياد فرصة لمزيد من الترابط والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.