الرياضة - 10:56 - هل استقر سعر الذهب بنهاية التعاملات المسائية الجمعة 3 يناير2025؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - هل استقر سعر الذهب بنهاية التعاملات المسائية الجمعة 3 يناير2025؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد سلام ينتهي من تصوير «كارثة طبيعية» اليوم | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد سلام ينتهي من تصوير «كارثة طبيعية» اليوم | صور - أخبار كلمتك

عاجل:قوات كبرى تصل هذه المنطقة الجنوبية - أخبار كلمتك

عاجل:قوات كبرى تصل هذه المنطقة الجنوبية - أخبار كلمتك

الأردن وسوريا يتفقان على تعزيز التعاون العسكري والأمني - أخبار كلمتك

الأردن وسوريا يتفقان على تعزيز التعاون العسكري والأمني - أخبار كلمتك

منهم الرومي والجبنة البيضاء، انخفاض أسعار 3 أنواع من الجبن بالأسواق - أخبار كلمتك

منهم الرومي والجبنة البيضاء، انخفاض أسعار 3 أنواع من الجبن بالأسواق - أخبار كلمتك

جايبين مفتي مسيحي، نظير عياد يرد على تعليقات السوشيال ميديا بشأن الجدل حول اسمه - أخبار كلمتك

جايبين مفتي مسيحي، نظير عياد يرد على تعليقات السوشيال ميديا بشأن الجدل حول اسمه - أخبار كلمتك

على ملعب برج العرب، فتح مران الزمالك الختامي للإعلام قبل مواجهة المصري - أخبار كلمتك

على ملعب برج العرب، فتح مران الزمالك الختامي للإعلام قبل مواجهة المصري - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 75 دقيقة - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 75 دقيقة - أخبار كلمتك

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية - أخبار كلمتك

رمضان صبحي ينتظم في تدريبات بيراميدز قبل مواجهة الترجي التونسي - أخبار كلمتك

رمضان صبحي ينتظم في تدريبات بيراميدز قبل مواجهة الترجي التونسي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

رياح وأمطار مسائية وصقيع، الأرصاد تكشف حالة الطقس السبت - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رياح وأمطار مسائية وصقيع، الأرصاد تكشف حالة الطقس السبت - أخبار كلمتك

رياح وأمطار مسائية وصقيع، الأرصاد تكشف حالة الطقس السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:20 مساءً - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة غدا على غرب البلاد " السلوم، مطروح" مساء وذلك على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدل على أغلب الانحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد،  ،شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية

 

الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس معتدلا   على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء  على جنوب الصعيد ودافئا على جنوب سيناء  وجنوب الصعيد


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الامواج من 1:1.75 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون  خفيف ويصل ارتفاع الأمواج من 0.5: 1 متر.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:11

الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة،حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز  الأربع درجات مئوية.


ويسود بذلك طقس شديد البرود ليلًا وفى الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الصحة: تحويل فريق المعمل للتحقيق في واقعة تقصير بمستشفى أبو النمرس - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق