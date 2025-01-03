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وزير الري يتابع إجراءات إحلال وتجديد قنطرة حجز شبرامنت - أخبار كلمتك

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وزير الري يتابع إجراءات إحلال وتجديد قنطرة حجز شبرامنت - أخبار كلمتك

وزير الري يتابع إجراءات إحلال وتجديد قنطرة حجز شبرامنت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 10:01 صباحاً - أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تنفذ عمليات إحلال وصيانة المنشآت المائية بالشكل الذي يضمن تمكينها من القيام بدورها في خدمة المنظومة المائية واستيفاء الالتزامات المائية تجاه المنتفعين، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من هذه المنشآت في خدمة عناصر متنوعة مثل الطرق المارة أعلى القناطر والأهوسة ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية الملحقة بالقناطر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات إحلال وتجديد قنطرة حجز شبرامنت بمحافظة الجيزة.

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى أنه في ضوء الحاجة لتوسعة الطريق المار أعلى قنطرة حجز شبرامنت لتوسعة مدخل منطقة سقارة الأثرية، فإنه يجري الإعداد لإحلال وتجديد قنطرة حجز شبرامنت.

كما أكد الوزير حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع السياحي، بما ينعكس إيجابياً على خدمة الاستثمارات السياحية والاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة من الناحية الأثرية لمنطقة سقارة الأثرية.

جدير بالذكر أن قنطرة حجز شبرامنت تقع على ترعة شبرامنت، وتُعد ترعة رئيسية آخذة من ترعة سقارة القبلية، وتتغذى من النهاية من ترعة المنصورية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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