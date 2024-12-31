تدشين حزب «الجبهة الوطنية».. وسياسيون: ثمار الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، أنه سيتم تدشين حزب الجبهة الوطنية حاملا شعار مصر للجميع، وذلك بهدف إثراء الحياة الحزبية والسياسية بمصر، في وقت يتطلع فيه الوطن والشعب المصري لآفاق جديدة لتعزيز قيم المشاركة السياسية، وهذا بعد عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات المكثفة والمتعمقة.

وقال الجزار، إنه تم التوافق على أعضاء الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية الذي يأخذ على عاتقه رسالة وطنية تحمل في طياتها الأمل ويستلهم أهدافه ورؤاه من أفكار الخبرات الرصينة وأحلام الأجيال الجديدة الطموحة ويرفع شعارا يعكس الالتزام بالوطن والمواطن.

وأشار إلى أن الحزب الجديد يؤسس رؤيته على نهج متوازن يحتفظ فيه بمسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة بهدف تحقيق المصلحة الوطنية.

وقال وزير الإسكان السابق، إن الحزب الجديد يسعى لإيجاد أرضية مشتركة تجمع كل التوجهات والتيارات الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة، ويسعى الحزب لأن يكون صوت كل مصري في مختلف محافظات الجمهورية ويعبر عن تطلعاته وطموحاته.

وأوضح أن حزب الجبهة الوطنية سيسعى لصياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية وتدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات القادمة.. لأن هدفه هو لم الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت، مؤكدا كذلك عزم الحزب الجديد على اقتحام أي مشاكل أو أزمات تواجه الوطن والمواطنين والبحث عن حلول حقيقية تستند لواقعية الطرح والصدق في الوعود.

وأشار، إلى أنه على مدار الأسابيع الماضية تم عقد سلسلة من اللقاءات مع رموز من مختلف أطياف الحياة السياسية بمصر تحت عنوان نلتقي.. نتحاور.. نتشارك.. من أجل مصر، بهدف الاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار والتوافق حول أولويات العمل الوطني والمصالح الأساسية والعليا للشعب المصري.

وبين الجزار، أنه عقدت لقاءات مع رموز النخب السياسية والوطنية والعلمية والاقتصادية وكذلك رموز القبائل وكبار العائلات المصرية وأيضا مع الكوادر السياسية الشبابية الوطنية ورموز الفن والثقافة والإعلام.

أسماء الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية

وتم الكشف خلال المؤتمر عن أسماء الهيئة التأسيسية للحزب: والتي جاءت كالتالي:

- رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان.

- الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار الأسبق.

- المستشار الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان الأسبق.

- السيد القصير وزير الزراعة السابق.

- المستشار محمد فرج حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق.

- داليا السعدني عضو مجلس النواب.

- محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب.

- الكابتن طاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق.

- الدكتور إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للإعاقة.

- المهندس هاني محمود.

- اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق.

- الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين.

- الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ.

- الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق السابق.

- رجل الأعمال عصام إبراهيم جمعة.

- أحمد سعيد شلبي، رئيس قسم الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة.

- يوستينا رامي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.

- اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق.

- الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

- المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية السابق.

- المهندس محمد غراب، رئيس نادي الصيد.

- الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق.

- الدكتور محمد ربيع ناصر.

- رئيس جامعة الدتا للعلوم والتكنولوجيا.

- الدكتورة جهاد جلال عامر عضو مجلس النواب السابق.

- النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب.

- أحمد رسلان عضو مجلس النواب السابق.

- ياسر عبد المقصود، رجل أعمال.

- محمد الأمين الدخميسي، رجل أعمال.

- سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق.

- فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب.

- أسامة العبد، عضو مجلس النواب.

- اللواء أحمد ضيف، محافظ الأقصر السابق.

- يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ.

- اللواء أحمد محمد سعد.

- اللواء صلاح سليمان رئيس مجلس إدارة مصنع 18 الحربي.

- عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.

- عبد الحميد كامل، عضو مجلس النواب السابق.

- الفنان محمد الصريطي.

- الشيخ سيد الإدريسي، شيخ الطرق الصوفية.

- عايدة محيي الدين أبوبكر، الأمين العامة لنقابة العاملين بالبترول.

- أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

- المهندس أحمد عبد القادر محافظ القليبوبية الأسبق.

- دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب.

- الشيخ فايز أبو حرب، عضو مجلس النواب.

- رجل الأعمال كامل أبوعلي.

- رجل الأعمال أيمن الجميل.

- يوسف القعيد.

- أحمد رفعت عضو مجلس النواب السابق.

- الإعلامي محمد مصطفى شردي.

- الفريق محمد طارق.

- الدكتور عمرو عبد الرحمن بصيلة.

تدشين الحزب يؤكد ثمار حالة الحوار الوطني

من جانبه، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن تدشين حزب الجبهة الوطنية سيكون له تأثير على الحياة السياسية المصرية، خاصة وأن مصر في عام الانتخابات البرلمانية، موضحا أن ظاهرة تشكيل الكتل السياسية مهمة للغاية في هذا التوقيت.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن حالة الحراك السياسية الحالية مهمة، لأنها تؤكد على أنها ثمار حالة الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي، مشددا أن وجود أحزاب جديدة يحرك المياه الراكدة في الحياة الحزبية.

واعتبر مشاركة أكبر قدر من الشرائح المجتمعية في هذا المولود السياسي الجديد له أهمية وانعكاس كبير، حيث أن بنية الأحزاب في حاجة إلى تجديد وتغيير دماء قواعدها وإعادة تقديمها للجمهور المصري.

وقال إن مصر تجني ثمار ما دعا إليه الرئيس السيسي لحوار وطني وهو ما دفع الشارع السياسي لطرح الأفكار والآراء والرؤى المتعددة في هذا السياق، مشددا أن أي حزب سينشأ خلال المرحلة الجارية سينعش الحياة السياسية والحزبية ويخرجها من حالة الركود إلى الحراك ويدفع الأحزاب القديمة إلى أن تجدد نفسها مرة آخرى لتعيد تقديم نفسها للشارع المصري.

وتوقع، أن الحزب الجديد سيجذب عددا كبيرا من الناخبين حال تقديمه برنامج سياسي متزن وقوي ومختلف عن الحالي، معتبرا أن الساحة الحزبية مهيأة لاستقبل أكثر من حزب في هذا التوقيت.

وقال سياسيون، إن تدشين حزب الجبهة الوطنية، وخروج كيان سياسي جديد للنور، يأتي بالتزامن مع حالة الانفتاح السياسي التي تشهدها الدولة المصرية، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعددية الحزبية وإثراء الحياة السياسية.