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محافظة الجيزة: ضبط 18 ألف مخالفة تموينية في 6 أشهر - أخبار كلمتك

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محافظة الجيزة: ضبط 18 ألف مخالفة تموينية في 6 أشهر - أخبار كلمتك

محافظة الجيزة: ضبط 18 ألف مخالفة تموينية في 6 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 01:20 مساءً -  نجحت محافظة الجيزة في ضبط 18 ألف مخالفة خلال النصف الثاني من عام 2024، في حملة مكثفة على المخالفات التموينية.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أهمية هذه الحملة في الحفاظ على حقوق المستهلك وضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن التعاون المثمر بين المديرية والأحياء والمراكز والمدن أسهم بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج.

 

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

 وتم ضبط 14 ألف مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بمواصفات وأوزان الخبز، والتلاعب في حصص الدقيق المدعم، بالإضافة إلى 587 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بصرف المقررات التموينية للمواطنين وتجميع بطاقات صرف مدعمة، و232 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام ببيع المنتجات بالأسعار المعلنة والتصرف في المقررات والحصص التموينية.
 

 

كما تم ضبط 3194 مخالفة تتعلق بضبط سلع ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنتهية الصلاحية، أو تخزين واحتكار السلع بقصد رفع الأسعار.
 

وشملت المضبوطات كميات كبيرة من الدقيق المدعم والفاخر، الأرز والسكر والزيت
اللحوم والدواجن المجمدة والمجهولة المصدر، الأسماك والجمبري الفاسد، المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، السلع التموينية المدعمة، الوقود والغاز، المنتجات الزراعية والأسمدة، وأكد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وضمان سلامة السلع المعروضة للمواطنين.

 

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المستهلك وضمان وصول السلع الغذائية بأسعار عادلة وجودة عالية للمواطنين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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