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وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 31 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

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وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 31 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

وصل كام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 31 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:56 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، في البنك الأهلي المصري، 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 50.79 جنيهًا للشراء و50.89 جنيهًا للبيع، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 50.79 جنيهًا للشراء و50.89 جنيهًا للبيع.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

وسجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني، سعر 50.86 جنيهًا للشراء و50.96 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 50.82 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 50.92 جنيهًا.

وسجل الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في المصرف المتحد سعر 50.79 جنيهًا للشراء و50.89 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في ميد بنك سعر 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع.

الدولار في البنك المركزي

وسجل الدولار اليوم في البنك المركزي، سعر 50.77 جنيهًا للشراء و50.91 جنيهًا للبيع.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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