بالأسماء، وزارة النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات بأسيوط لإنشاء مشروع محور منفلوط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:02 مساءً - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 290 (تابع)، الصادر في 28 ديسمبر 2024، قرار وزارة النقل رقم 828 لسنة 2024، بشأن نـزع ملكية الأراضى والعقارات نواحي (بنى مجد- سراوة- عرب العمايم- نزلة رميح- نزة قرار وجهينة- بنى عدى البحرية- مدينة منفلوط بمركز منفلوط - العتامنة) فى نطاق محافظة أسيوط، لتنفيذ مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه.



ونص القرار في مادته الأولى على "نـزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الـواردة مــن مديرية المـساحة بأسيوط لنواحي (بنى مجد- سراوة- عرب العمايم- نزلة رميح- نزة قرار وجهينة- بنى عدى البحرية- مدينة منفلوط بمركز منفلوط - العتامنة) فى نطاق محافظة أسيوط، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعــة العامــة، تنفيــذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٦٢ لسنة ٢٠٢٢ المعدل بالقرار رقم ١٧٩٢ لسنة ٢٠٢٢ باعتبار مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط، من أعمال المنفعة العامة.

ونشرت الجريدة الرسمية أسماء أصحاب الشأن الصادر بهم قرار نزع ملكية أراضيهم، وطالب القرار الجهات المعنية بنشره فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتـب الشهر العقارى المختص.

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