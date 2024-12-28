مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من، الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، حيث الرئيسان على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، مع التشديد على ضرورة جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مشاريع التنمية بمصر.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية، مع التأكيد على أهمية سرعة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما تم التأكيد على ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة.

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