انطلاق اختبارات تحديد المستوى برواق الخط العربي بالجامع الأزهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 08:35 مساءً - انطلقت اليوم السبت، بالجامع الأزهر، اختبارات الدفعة الرابعة للمحفظين بمقارئ الرواق الأزهري، حيث يؤدي الاختبارات 682 محفظا من العاملين بالرواق الأزهري بمحافظات القاهرة والجيزة وبني سويف والفيوم والقليوبية والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية والسويس وبور سعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الاختبارات بالجامع الأزهر.

مقارئ المحفظين بالرواق الأزهري



وفي سياق سابق أوضح د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن مقارئ المحفظين بالرواق الأزهري، تُعقد في مقرات الرواق الأزهري بالمحافظات على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى مراجعة القرآن الكريم كاملا، وحفظ ودراسة متون التجويد وإتقان الأداء، ارتقاءً بمستواهم العلمي، في مدة أربعة أشهر، هي مدة الدورة الواحدة.

الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف



وذكر د. عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، أن الاختبارات تتم على ثلاث مراحل، يتم خلالها اختبار 1139محفظا في ثلاثة مقرات؛ المقر الأول بمحافظة أسيوط ويضم محافظات أسيوط والوادي الجديد والمنيا وقنا والبحر الأحمر وسوهاج وأسوان، ويضم محافظات القاهرة – الجيزة – الشرقية – الغربية – القليوبية – بني سويف - الفيوم – المنيا والمقر الثاني بمحافظة الإسكندرية ويضم محافظات الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط.



بينما تجرى الاختبارات بالمقر الثالث بالجامع الأزهر ويضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية وبني سويف والفيوم وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبور سعيد وشمال سيناء، بإجمالي متقدمين في المقرات الثلاثة 1139محفظا من العاملين بالرواق الأزهري.



جدير بالذكر أن مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم قد عقد وعلى مدار العام الماضي اختبارات الدفعات الثلاثة الأولى للمحفظين العاملين بالرواق الأزهري بسبع عشرة محافظة، وبلغ عدد الدفعة الأولى 862 محفظًا، بينما بلغ عدد المحفظين بالدفعة الثانية 1229، وبلغ عدد المحفظين بالدفعة الثالثة 1277 محفظًا.



تأتي هذه الاختبارات بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشئون الدينية، والدكتور مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، كما تنعقد لجان الاختبارات برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف.

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