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" العدل " تضع شرطا أساسيا لاستكمال استخراج التوكيل من الشهر العقاري - أخبار كلمتك

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" العدل " تضع شرطا أساسيا لاستكمال استخراج التوكيل من الشهر العقاري - أخبار كلمتك

" العدل " تضع شرطا أساسيا لاستكمال استخراج التوكيل من الشهر العقاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - أصدرت وزارة العدل قرارا جديدا  بعدم استكمال إجراء استخراج التوكيل إلا بعد تدوين رقم الهاتف لأطراف التعامل بكافة معاملات التوثيق. 

وتضمن الكتاب الدوري رقم 16 والصادر من مصلحة الشهر العقاري إلى مكاتب وفروع التوثيق المميكنة، بناءا على قرار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، بإدارج رقم الهاتف المحمول الخاص بأطراف التعامل إلى بيانات كافة معاملات التوثيق وعدم استكمال أي إجراء دون إثبات بيان رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتعاملين في الخانة المخصصة لذلك على التطبيق. 

 يأتي ذلك في إطار توجه الحكومة المصرية ووزارة العدل نحو إتمام منظومة التحول الرقمي، وسعيا من الوزارة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى تحقيق طمأنينة المتعاملين معها على كافة معاملاتهم ومحرراتهم المحفوظة بمكاتب التوثيق. 

وأشار القرار إلى إضافة خانة مستقلة بالتطبيق المعمول به بمكاتب وفروع التوثيق المميكنة لكتابة رقم الهاتف المحمول لأطراف التعامل بجميع المعاملات التي تتم بمكاتب التوثيق، ويقوم التطبيق تلقائيا بإرسال رسالة نصية للموكل بأنه قد تم إجراء معاملة بموجب هذا التوكيل  . 

وفي حالة قيام الموكل بإلغاء الوكالة للوكيل، يتم إرسال رسالة نصية للوكيل بإخباره أن الموكل قد قام بإلغاء التوكيل، وكذلك الحال في باقي المعاملات ليتمكن المواطن من متابعة محرراته الموثقة بصورة مباشرة، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من الربط مع المحول الرقمي للتكامل مع نظام إرسال الرسائل النصية. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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