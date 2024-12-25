محافظة القاهرة: تسكين الباعة بسوق العاشر الحضاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:40 مساءً - شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بدء تسليم المحلات المخصصة لنقل الباعة الجائلين من سوق العاشر العشوائي إلى سوق العاشر الحضاري الذى أقامته الدولة ضمن مجمع المواقف والأسواق بمنطقة الواحة بحى شرق مدينة نصر.

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محافظ القاهرة: الدولة حريصة على التوسع فى إقامة الأسواق الحضارية

وأكد محافظ القاهرة حرص الدولة على التوسع فى إقامة الأسواق الحضارية للباعة الجائلين للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والتواجد غير المنظم للبائعين وإحداث إعاقات واختناقات مرورية، مشيرًا إلى أن مشروع تطوير الاسواق العشوائية يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية، التي تعمل عليها الدولة جاهدة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين واستعادة المشهد الحضاري للعاصمة مع ضمان حياة كريمة للمواطن ورفع جودة وكفاءة الخدمات، بالإضافة للتحول لأسواق متكاملة الخدمات مزودة بكافة وسائل الحماية المدنية

وأضاف محافظ القاهرة أن السوق الحضارى بالعاشر يتميز بتوافر كافة الخدمات الأساسية، مثل المرافق الصحية ومواقف السيارات، كما أنها يوفر للتجار أماكن عمل حديثة ومناسبة.



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