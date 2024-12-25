نتيجة كلية الشرطة 2025.. رابط وخطوات الحصول عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:26 مساءً - نتيجة كلية الشرطة 2025.. ينشغل العديد من الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، عن موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 ورابط وخطوات الحصول على النتيجة فور إعلانها رسيمًا.

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025

ويتم إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 للطلاب المتقدمين خلال الأيام المقبلة، عقب انتهاء الكلية من عقد جميع الاختبارات للطلاب المتقدمين للدراسة في الكلية.

نتيجة كلية الشرطة 2025

وتقوم الكلية، بإرسال رسالة نصية على هواتف الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة بها النتيجة أو الاتصال بهم، وفي حالة عدم الإرسال يمكن للطلاب المتقدمين الدخول والاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025 إلكترونيًا.

رابط الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2025

ويمكن للطلاب المتقدمين، الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2025 فور إعلانها رسميًا، عبر الدخول موقع وزارة الداخلية الرسمي الإلكتروني، واتباع الخطوات التالية:

طريقة الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2025

الخطوة الأولى: الدخول على موقع وزارة الداخلية.

الخطوة الثانية: اختيار الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الثالثة: الضغط على الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2025.

الخطوة الرابعة: كتابة الرقم القومي للمتقدم.

الخطوة الخامسة: كتابة رقم الملف.

الخطوة الأخيرة: الضغط على استعلام.

شروط التقديم في كلية الشرطة 2024

- أن يكون مصرى الجنسية.

- من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وغير مزدوجى الجنسية.

- لم يسبق حصولهم على جنسية دولة أخرى.

- أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

- ألا يزيد السن عن 22 عامًا للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.

- أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.

- أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

-ألا يكون متزوجًا أثناء فترة دراسته.