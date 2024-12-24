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درجة الحرارة الآن في مصر.. موجة برد شديدة تضرب المحافظات - أخبار كلمتك

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درجة الحرارة الآن في مصر.. موجة برد شديدة تضرب المحافظات - أخبار كلمتك

درجة الحرارة الآن في مصر.. موجة برد شديدة تضرب المحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:26 صباحاً - درجة الحرارة الآن.. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، ودرجة الحرارة الآن في مصر، بسبب موجة بادرة تضرب البلاد على جميع المناطق.

الطقس في مصر

وتوقعت هيئة الأرصاد قدوم موجة برد شديدة تضرب جميع المحافظات بداية من اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري، وتستمر لعدة أيام، وتشهد البلاد حينها انخفاضا في درجة الحرارة تصل إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي، ويصاحبها تقلبات جوية حادة ونشاط للرياح.

درجة الحرارة الان
درجة الحرارة الآن

درجة الحرارة الآن

وتسجل درجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى العظمى 19 درجة، والصغرى 13 درجة، وأما عن درجة الحرارة في الوجه البحري ومدن القناة فالعظمى 1، والصغرى 12، وبالنسبة لـ محافظات الصعيد فتتراوح من 20 لـ 22 درجة، والصغرى من 6 لـ 9 درجات.

درجة الحرارة الان
درجة الحرارة الآن في مصر

درجة الحرارة الآن في مصر

وأوضحت الهيئة سبب قدوم تلك الموجة الباردة وانخفاض درجة الحرارة الآن في مصر، ويرجع إلى تمركز منخفض سطحي متعمق يرافقه منخفض في طبقات الجو العليا على جنوب أوروبا.

درجة الحرارة الان
الطقس

ويؤثر المنخفضان على البلاد، في هيئة قدوم رياح جنوبية غربية التي تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط الإسكندرية، مطروح» ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 لـ 3.5 متر.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة حالة الطقس اليوم، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجة الحرارة الان
حالة الطقس

وأما عن حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء كما أن هناك فرصا لتكوّن الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية.

الطقس اليوم

ونصحت الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وخاصة ليلا وفي الصباح الباكر، مع مراعاة شرب كميات وفيرة من الماء والمشروبات الدافئة للحفاظ على رطوبة الجسم في الموجة الباردة، وفي حالة الشعور بالإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا الموسمية يرجى التوجه إلى الطبيب.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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