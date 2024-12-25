سياسي يمني: يبحث هؤلاء عن ما يعيد معنويات أتباعهم - أخبار كلمتك

اكد السياسي، عبدالسلام محمد.ان مليشيا الحوثي تبحث عن ما يعيد معنويات أتباعهم



وقال عبدالسلام محمد في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏يبحث الحوثيون عن ما يعيد معنويات أتباعهم، التي انهارت مع انهيار الحلم الإيراني الذي كانوا يبشرون به، وبأنهم سيفتحون العالم ويدخلون مكة والقدس ببنادقهم، إلا أن هؤلاء الأتباع في صدمة وهم يرون كيف تطوى الأرض من تحت أقدام إيران اليوم.

وتابع بالقول:

ويعتقد الحوثيون أن أي نصر وهمي يمكن أن يوقف انهيار معنويات الأتباع، ويعرقل أطماع الخصوم في سقوطهم، ولذلك سيتحركون عسكريا في اكثر من مكان دون تحقيق شيء، ولكن للترويج أنهم أقوياء وفي موضع المبادرة وليس الدفاع.

مختتما منشوره قائلاً:

كما أنهم متخوفون من أن تكون تعز هي اول من يضرب أحجار الدومينو، لذلك سيركزون على جبهة تعز سواء في الدفاع أو وقاية بسبب المخاوف منها، أو لتحقيق انجاز وهمي فيها، وكل الخيارات تعطي تعز أفضلية في تحرير صنعاء، بتوجية أول ضربة إلى رأس الثعبان.