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جهاز شئون البيئة يكثف جهوده الرقابية والبيئية بالمحافظات (صور) - أخبار كلمتك

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جهاز شئون البيئة يكثف جهوده الرقابية والبيئية بالمحافظات (صور) - أخبار كلمتك

جهاز شئون البيئة يكثف جهوده الرقابية والبيئية بالمحافظات (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 09:25 صباحاً - نفذ جهاز شئون البيئة حملة تفتيش موسعة على عدد من المنشآت الصناعية والصحية بمركزي بدر وكوم حمادة ودمنهور بمحافظة البحيرة.

وشملت الحملة تفتيشًا دقيقًا على شركة الزراعة الحديثة (بيكو) المتخصصة في فرز الحاصلات الزراعية، والشركة الأهلية للدواجن لإنتاج الأعلاف، وشركة النحاس للاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية، وشركة العباسى لانتاج الجبن، كما تم التأكد من التزام مستشفى الجلدية ومستشفى الفاروق بدمنهور بالمعايير الصحية والبيئية المطلوبة.
 

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ندوات توعية مجتمعية

وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، نظم الجهاز عددًا من الندوات التوعوية بمدارس بيبان بمركز كوم حمادة ومدرسة الأبعاد الإعدادية بدمنهور، بهدف نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة بين الطلاب وأولياء الأمور.
 

وتم تشكيل لجنة متخصصة لفحص عوادم السيارات بالمحافظات، وذلك في إطار حرص الجهاز على تحسين جودة الهواء والحد من التلوث.
 

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وتهدف هذه الجهود إلى ضمان التزام المنشآت الصناعية والصحية بالمعايير البيئية، وحماية الصحة العامة للمواطنين.
رفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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