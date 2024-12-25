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الرياضة - 10:51 - انخفاض في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس الخميس - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:51 - انخفاض في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس الخميس - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:51 - انخفاض في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:51 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة، حيث متوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 10 درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز الـ 4 درجات مئوية، ليسود بذلك طقس شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر، لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تكون الصقيع على المزروعات، في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية خلال الفترة المقبلة.

حالة الطقس غدا الخميس

أما عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس خلال فترات النهار، فأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وأضافت «الأرصاد» أن الفرصة مهيأة غدٍ لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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