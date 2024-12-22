وزير السياحة يبحث مع سفير أوكرانيا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:52 مساءً - التقى، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالسفير ميكولا ناهورني سفير أوكرانيا بالقاهرة، لبحث آفاق وخطط تنمية التعاون المستقبلي بين البلدين وتبادل الخبرات في قطاعي السياحة والآثار.

العلاقات المصرية الأوكرانية

حضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي ل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفولوديمير مارتينيوك مستشار بسفارة أوكرانيا بالقاهرة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير الأوكراني، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يساهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ولاسيما على المستوى السياحي والأثري، مثمنًا الجهود المبذولة لاستعادة التدفقات السياحية من أوكرانيا إلى مصر.

اهتمام السائحين الأوكرانين بالمقصد السياحي المصري

ومن جانبه، أشار السفير إلى أن مصر تعد من أهم المقاصد السياحية التي يفضلها السائح الأوكراني ولديه شغف كبير على زيارتها والتعرف على حضارتها العريقة.

وتناول اللقاء بحث تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال السياحة بصورة أكبر، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال تدريب طلاب كليات الآثار بأوكرانيا على أعمال الحفر الأثري من خلال مشاركة البعثات الأثرية المصرية في أعمال التنقيب الأثري التي تتم بالمواقع الأثرية في مصر.

كما تم بحث الإعداد للزيارة المرتقبة لوزيرة الدولة للسياحة بأوكرانيا إلي مصر خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين.



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