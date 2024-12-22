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الأربعاء.. «الراعي» يناقش رسالة دكتوراة حول التنظيم القانوني لتأسيس الشركات الرياضية بالأندية - أخبار كلمتك

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الأربعاء.. «الراعي» يناقش رسالة دكتوراة حول التنظيم القانوني لتأسيس الشركات الرياضية بالأندية - أخبار كلمتك

الأربعاء.. «الراعي» يناقش رسالة دكتوراة حول التنظيم القانوني لتأسيس الشركات الرياضية بالأندية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 12:26 مساءً - يناقش الزميل الكاتب الصحفي والإعلامي محمد عبد الهادي الراعي نائب رئيس تحرير جريدة «الأحرار» السابق، نائب رئيس تحرير جريدة «الدستور»، والمعلق الرياضي بالإذاعة والتليفزيون، رسالة الدكتوراة يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 الساعة 11:30 صباحا بقاعة المؤتمرات بكلية الحقوق جامعة بنها.

وتقدم الرسالة إلى كلية الحقوق جامعة بنها، وتتناول «التنظيم القانوني لتأسيس الشركات الرياضية بالأندية المصرية وعوائدها الاقتصادية نموذج تطبيق على شركة الإنتاج الإعلامي».

وتضم لجنة مناقشة الرسالة كلا من:

- الدكتور عصام حسني، أستاذ المالية ووكيل الدراسات العليا مشرفا وعضوا

-الدكتور عصام حنفي، أستاذ القانون التجاري ووكيل الكلية رئيساً ومشرفا

- الدكتور أحمد معبد، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية عضواً

- الدكتور عاطف الفقي أستاذ التجاري ووكيل حقوق المنوفية عضوا

ووجه الباحث محمد عبد الهادي الراعي، الدعوة إلى الزملاء الكتاب الصحفيين، والنقاد الرياضيين، ولعدد كبير من اللاعبين، وكذلك المسئولين بالأندية الجماهيرية والشركات والمؤسسات الرياضية للتعرف على النتائج والتوصيات التي انتهى إليها الباحث، والتي ستكون منصة هامة ورئيسية لقيام الأندية بإنشاء شركات مختلفة في أنشطتها وزيادة مواردها عبر هذه الشركات.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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