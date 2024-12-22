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حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 12:26 مساءً - الطقس في الإسكندرية.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظة.

حالة الطقس في الإسكندرية

توقعت هيئة الأرصاد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم، أن تشهد المحافظة اليوم طقسا مائلا للبرودة نهارًا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء.

الطقس في الإسكندرية
الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

وأشارت الهيئة إلى أنه تسيطر حالة من الأجواء الباردة على حالة الطقس في محافظة الإسكندرية، نتيجة نشاط حركة الرياح الباردة التي أدت إلى زيادة شعور المواطنين ببرودة الطقس.

وتجمعت الغيوم والسحب في سماء الإسكندرية، بالتزامن مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف الأنحاء بسبب التأثر بـ نوة الفيضة الصغرى.

الطقس في الإسكندرية

درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتسجل درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم العظمى 21 درجة مئوية، إما عن الصغرى تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، لتسجل الصغرى في الإسكندرية 12 درجة.

الطقس في الإسكندرية اليوم

وأضافت الهيئة، أن ساحل البحر المتوسط في الإسكندرية يشهد اضطرابات في حالة الملاحة البحرية لتصل سرعة الرياح إلى (50:40) كم / ساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 متر إلى 3.5 متر.

طقس الإسكندرية

الطقس في الإسكندرية

وتتأثر الإسكندرية في الأيام الحالية بنوة الفيضة الصغرى، التي بدأت يوم الخميس الماضي 19 ديسمبر، ومن المقرر أن تنتهي غدا الإثنين 23 ديسمبر 2024.

وشهدت الإسكندرية والسواحل الشمالية خلال فترة نوة الفيضة الصغرى، هطول أمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، إلى جانب نشاط ملحوظ في الرياح.

طقس الإسكندرية

نوة الفيضة الصغرى في الإسكندرية

وفي وقت سابق، وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بضرورة المتابعة اللحظية لتبعات موجة أمطار نوة الفيضة الصغرى، بالإضافة إلى الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية، تكثيف جهودها بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي من أجل التعامل الفوري والسريع مع الأمطار، والتي تتراوح شدتها بين متوسطة إلى غزيرة، وذلك لمنع حدوث أي تكدسات مرورية في الشوارع وتحقيق السيولة المرورية أمام قائدي المركبات والسيارات.

الطقس في الإسكندرية

نوة الفيضة الصغرى

يذكر أن نوة الفيضة الصغرى، هي آخر نوات عام 2024، وأول نوات فصل الشتاء التي تضرب الإسكندرية والسواحل الشمالية، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع زيادة نشاط حركة الرياح.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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